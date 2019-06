"Quiero ver a opositores de votación del gral. Martínez saliendo en posesión de Santrich"

La plenaria del senado votó en bloque y con 64 votos a favor aprobaron los ascensos de los 13 militares entre ellos el del Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, quien asciende a general full.

¿Qué viene tras aprobación en el Congreso del ascenso del General Nicacio Martínez, comandante del Ejército? Santiago Valencia y Aída Avella respondieron a este interrogante en diálogo con Vicky Dávila.

“No pude votar en contra del ascenso del general Nicacio Martínez, pero es una persona muy cuestionada; es una preocupación enorme que cualquier persona con semejantes antecedentes pueda comandar la tropa” afirmó Aida Avella.

Por su parte, Valencia dijo que “negarle el ascenso al general Nicacio Martínez hubiera sido un acto de injusticia. En cualquier país se respeta la presunción de inocencia. Investigaciones hemos tenido todos” señaló.

También Avella mencionó los falsos positivos y dijo que “he tenido reuniones con madres y padres cuyos hijos fueron engañados, esto no puede pasar en un país democrático, los que tengan algún grado de sospecha no hay posibilidad de que sigan siendo miembros de las fuerzas militares”.

“Ahí están las firmas de las actas de recompensas irregulares. Son muchísimos los casos de falsos positivos” puntualizó.

Valencia le respondió que “a mí me parece muy triste y demagógico traer las voces de las víctimas de falsos positivos, que merecen todo el respeto, para decirles que se va a hacer justicia negándole el ascenso a un general”.

Avella también sentenció que “fue la brigada del general Nicacio Martínez la que cometió los asesinatos”. A lo que Valencia refuró, “todos los que estaban investigados en ese caso, fueron absueltos. El general Martínez era de oficina”.

Sin embargo, para Avella quedó claro que “el general Nicacio Martínez no puede ser comandante de las Fuerzas Militares, una persona tan cuestionada no puede dirigir el Ejército”.

De otra parte, se refirió a la denuncias de Gustavo Petro en las que evidenciaba la forma en la que entrenaban a los integrantes del Ejército “me pareció horrorosa la forma en la que están preparando a los soldados profesionales”.

Ante estas afirmaciones Valencia dijo que “nunca he visto a ningún país que entrene a sus soldados con peleas de almohadas. Si no hubieran sido entrenados así, me pregunto si hubieran soportado las torturas de las Farc”.

Finalmente, Aida dijo que “pienso que el Ejército ha evolucionado en algo, pero continúan unas prácticas terribles (...) se siguen asesinando líderes sociales y nadie sabe quiénes son los asesinos”.