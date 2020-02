Renunció Pablo Elías González, director de la UNP

La renuncia se presenta en medio de críticas a los programas de protección de líderes sociales y en el marco de una investigación, solicitada por el mismo González, por presuntas irregularidades en el blindaje de camionetas de seguridad.

Fuentes del Gobierno aseguraron que la renuncia fue devuelta por un error procedimental pero que este mismo martes será aceptada.

El sindicato de la entidad se pronunció y exigió el nombramiento de un director con disposición al diálogo.

“Un director con condición humana, que construya, trabaje en equipo, no más Pablo González, una persona que no negocia condiciones laborales, no escucha a nadie, no sabe. Un ser arrogante y terco”, dijo el sindicato.

