Se registran disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela: esto se sabe

En horas de la noche de este 5 de enero de 2026 se registraron ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, según confirmaron testigos en diálogo con la agencia EFE.

En redes sociales han circulado videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de motociclistas.

El incidente ocurrió horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado 3 de enero, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Noticia en desarrollo...