Reviven caso de Camila Abuabara tras candidatura presidencial de Alejandro Gaviria

Este viernes se hizo oficial la candidatura presidencial del exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.

En su discurso, expresó que tomó la decisión de lanzarse como candidato después de una larga reflexión y sendas conversaciones con familia, amigos, algunos ciudadanos y su conciencia.

Tras este anuncio, algunos de los usuarios de las redes sociales y opositores de Gaviria aprovecharon para revivir la historia de la joven Camila Abuabara, quien murió en el año 2015 por una leucemia linfoblástica aguda, cuando Gaviria ocupaba el puesto de ministro de Salud.

En su momento, La W hizo un seguimiento al caso de la joven de 25 años por el proceso que llevaba contra la EPS Sanitas, a la cual le pedía autorizar y financiar una operación de trasplante de médula en un hospital de Estados Unidos.

“El tratamiento que me ofrecen en Estados Unidos es quimioterapia convencional. Si ellos tuvieran buna voluntad estaría en Houston siendo valorada por los especialistas y no aquí en mi casa sin ningún tipo de atención, esperando que la ayuda llegue no sé de dónde (…) lo que esperan es mi muerte porque les sale más barato”, dijo en entrevista para La W Abuabara.

La W hace seguimiento al caso de Camila Abuabara

Tal y como lo registró en su momento La W, para ese entonces y después de numerosas discusiones y dilaciones, la intervención en el MD Anderson de Cáncer de Houston, había sido autorizada por un tribunal local.

No obstante, el Ministerio de Salud, para ese entonces a cargo de Alejandro Gaviria, intervino el proceso y apeló la sentencia para evitar sentar un precedente que pudiera terminar resultando costoso para Colombia.

En ese momento, Gaviria argumentó su decisión en que dicho trasplante podía hacerse en Colombia “tenemos experiencia y tradición”. Agregando que “es un caso complicado, debemos ser sensibles ante esta tragedia, pero tenemos que cuidar los recursos de la salud".

Tras la decisión del ministro, un segundo tribunal le dio la razón a Gaviria, por lo que el trasplante de médula de Abuabara fue practicado el 19 de diciembre del 2014 en la clínica Las Américas, de Medellín.

Dos meses más tarde, la joven falleció en esa misma clínica como consecuencia de una nueva infección en su sistema digestivo.

Para ese entonces, el ministro Gaviria fue señalado por varios de sus opositores y ciudadanos en general, por una posible responsabilidad en la muerte de la joven.

Una de las personalidades en reaccionar a este hecho en La W fue el senador Jorge Enrique Robledo, quien aseguró que Camila fue una víctima del sistema de salud colombiano.

“El sistema de salud colombiano no operó como debió operar un sistema de salud que funcionara bien.”

Camila Abuabara fue una víctima del sistema de salud: senador Robledo

Por su parte, Pilar Franco, familiar de la joven, contó en La W cómo fue la lucha que atravesó la familia debido al tratamiento y al sistema de salud.

“Fue un camino muy difícil de cinco años. Ya al final cuando le empezaron a negar y demorar el trasplante fue cuando empezó el viacrucis para nosotros, eso conllevó a que ella fuera sometida a nueve meses más de quimioterapias”.

Fue un camino de cinco años luchando con ella: tía de Camila Abuabara

Cabe resaltar que tras la muerte de Camila Abuabara, el ministro Gaviria emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de la joven y resaltando que ella será recordada como una luchadora por la vida y como un ejemplo para cientos de colombianos que no se rinden ante las adversidades de una grave enfermedad.