Se atrevieron a decir que la vacunación iniciaba en el 2023: Duque a detractores

En medio de la presentación del Informe Nacional de Competitividad, el presidente Iván Duque criticó a quienes lo han señalado de una mala gestión tanto social como económica en medio de la pandemia. Aseguró que entorno a la pandemia y de los problemas que traería la misma “se crearon discursos populistas tenebrosos para generar controversia y crear dilemas entre proteger la salud o proteger la economía”.

Así mismo, cuestionó a aquellos que dijeron que en el país no se hablaba inglés para poder lograr acuerdos con las diferentes farmacéuticas para traer vacunas al país,” dijeron que no se hablaba inglés, que no había contratos, que la vacunación masiva iniciaba en el 2023. Y quiero decirles que mientras yo hablo aquí ya estamos llegando a las 52 millones de dosis aplicadas, poco a poco llegamos al 70% de la población vacunada con una dosis y también completamos 22.9 millones de esquemas completos”.

En ese mismo orden de ideas, el jefe de Estado aseguró que siempre desde el Gobierno se pensó en garantizar la vida de las personas, la vida de la economía y el aparato productivo del país, “fuimos de los menos golpeados en la OCDE y en América Latina por la pandemia y por eso el mantener con la Ley de Inversión social Ingreso Solidario, los programas de subsidio, devolución del IVA, nos va a permitir que en el año 2022 se recuperen esos cuatro o cinco puntos que nos golpeó la pobreza en el país”.