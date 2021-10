Se debe combatir a los grupos criminales, pero con inversión social: Gutiérrez

Federico Gutiérrez manifestó en Sigue La W que con Uribe “ha sido una relación de independencia, de respeto, hace ya unos meses no he hablado con él”.

Indicó que “cuando yo llegué a la Alcaldía de Medellín, yo estuve a la candidatura por firmas y le gané a los candidatos de todos los partidos, pero trabajé con todos de la mano por Medellín”.

Dijo que “yo respeto la protesta y una cosa es la protesta pacífica que hay que garantizarla, pero no se puede convertir en violencia ni bloqueos, yo jamás generalizaría de la Fuerza Pública, si hay personas que se excedieron e hicieron un uso desproporcionado de la Fuerza, pues se tienen que ir a la cárcel”.

Gutiérrez señaló que “hay unas condiciones de desempleo duras en las ciudades y ni qué hablar del campo.”.

“Yo creo en el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Se tiene que dar un combate hacia las estructuras criminales, pero tenemos que llegar con inversión social, con escuelas, con los centros de salud, con las vías terciarias”, expresó.

Frente a Hidroituango explicó que “a mí me correspondió liderar la crisis cuando se presentó la emergencia, y yo me dediqué a trabajar para evitar la tragedia. Se dejó el proyecto en fase de recuperación, pero, además, dejamos a un seguro pagando. Va en una fase de ejecución del 86 %, este es un proyecto que se tiene que terminar por el bien del país”.

Por otro lado, me parece que el manejo y la violación a la libertad de prensa que se viene dando en Medellín no tiene presentación alguna, exponer a un medio como El Colombiano por hacer control, no tiene sentido. A mí me han hecho críticas y yo no le temo a eso, le temo a creer que todo lo que uno hace lo hace perfectamente, uno en la vida puede cometer errores, pero jamás con intención”.