César Gaviria construirá coalición liberal y de centro, ¿a quiénes está invitando?

Hoy vamos a hablar del expresidente César Gaviria, a quien no hemos escuchado en los últimos meses. Supimos que ha estado trabajando sigilosamente en la construcción de una gran coalición liberal, y de centro, que tenga pesos pesados, con buena experiencia en cargos públicos y que atraigan votos.



Fuentes cercanas nos aseguran que el expresidente tiene en mente varios nombres: Alejandro Gaviria, Dilian Francisca Toro, Rodrigo Lara, Luis Pérez, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Eduardo Verano de la Rosa, entre otros.



Nos confirman que con algunos de ellos ya hizo contactos, por ejemplo con la directora del Partido de La U, con Lara, con Alejandro Gaviria con quien comparte esta idea que, aunque está en borrador, se irá impulsando.

Consultamos a algunos de los protagonistas, entre ellos Rodrigo Lara quien dice que está de acuerdo con una consulta amplia, de origen liberal, donde no haya vetos. Y es que según él, no tiene sentido que haya consultas hechas a la medida de un solo candidato.



También nos cuentan que en la dirección del Partido Liberal no cayó muy bien la reunión que tuvo Alejandro Gaviria con la Coalición de la Esperanza porque su interés es que el exministro participe en esa gran consulta liberal y de centro en donde, eso sí, no serían invitados Sergio Fajardo ni Juan Fernando Cristo quienes han sido bastante agudos con el expresidente Gaviria.



Sin embargo, ellos están firmes con la Coalición de la Esperanza al igual que Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán.



Vamos a ver si esa gran consulta, que se está craneando el expresidente, tiene futuro.