Se investigarán 200 edificios por posibles problemas estructurales: SCI

W Radio conoció un reciente informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el que expuso su preocupación y entregó un análisis de las posibles causas que terminan generando problemas estructurales en edificios a nivel nacional y con un número importante en Medellín. En total se presume que en Colombia existirían 200 edificios con posibles problemas que tendrían que ser revisados.

En el inicio del análisis, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, llama la manifiesta que las fallas presentadas en edificios le están sucediendo a empresas reconocidas en el sector de la construcción, a empresas de diseño y diseñadores estructurales que llevan muchos años ejerciendo su labor, y no a ingenieros inexpertos, asegurando que la única causa posible para esto, radica en que la ambición desmedida por las utilidades ha llevado a buscar “ahorros” donde no puede haberlos, como es el caso de los honorarios, de los diseñadores, curadores, revisores y supervisores, o en lograr estructuras más baratas con menos refuerzo o concreto debido a las llamadas “hiper-optimizaciones”, que no son otra cosa según los ingenieros que bajar los factores de seguridad de las estructuras y no cumplir con las normas establecidas.

Dentro de su pronunciamiento la SCI aseguró que con las normas actuales que rigen al sector de la construcción, los promotores de los proyectos siguen escogiendo al diseñador, al revisor independiente, a la curaduría urbana, al constructor, al supervisor técnico independiente, al comprador e incluso la forma de otorgar las garantías (bancarias, pólizas, fiducias). Lo que en la práctica según los ingenieros da la libertad al promotor de buscar “ahorros” incluso en los honorarios de quienes controlan la calidad de sus diseños y construcción, como son el revisor y el supervisor. Afectando rotundamente el propósito de la norma, mediante la cual el Estado pretende delegar el control independiente, pero en forma ineficaz, sin que pueda eximirse de su responsabilidad.

Frente al escenario la Sociedad Colombiana de Ingenieros, instó al Gobierno Nacional a adelantar con urgencia las acciones requeridas, para evitar que tragedias como las que han pasado en los últimos seis años, recordando casos como del Edificio Space, y recientes órdenes de evacuación en Medellín, de más de 300 apartamentos, en tres edificios, afectando a casi mil personas se vuelvan a presentar.

Dentro de esas acciones los ingenieros piden que: haya inspecciones para edificios construidos, especialmente en los que hay sospecha de problemas estructurales, que haya sanciones a profesionales y empresas en las que se demuestre que se ha actuado por fuera de las normas; y que en el caso de edificios por construir, la escogencia del revisor independiente y del supervisor técnico independiente no sea realizada por el promotor sino por el Estado a través de un sistema de reparto estatal o a través de las compañías de seguros.

Lea en La W: