Segunda reunión sobre salario mínimo finalizó entre cifras de inflación y desacuerdos

Al término de la segunda reunión de las negociaciones para definir el salario mínimo del 2020, el Banco de la República dio a conocer que la cifra de inflación proyectada para este año es 3,88% y que la proyectada para el próximo año es del 3%, los números fueron confirmados por Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, quien de paso, informó que las centrales obreras tras recibir los datos de costo de vida de los colombianos, decidieron que presentarán una propuesta unificada a la mesa de concertación el próximo martes.

Otro de los puntos importantes que se tocó durante el segundo encuentro para definir el salario mínimo de los colombianos que regirá en el 2020, fue el del índice de productividad, el cual debía entregarse desde el pasado miércoles, pero que por desacuerdos no se ha podido concretar, durante este viernes la cuestión no cambió mucho ya que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la Cut, Diógenes Orjuela, aseguró que no está de acuerdo con el método utilizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para medir el indicador, asegurando que de la forma como se realizó el proceso, tendría que realizarse un incremento del salario básico de los colombianos para el próximo año, inferior al índice de inflación, lo cual por ley no puede ocurrir.

Ante el escenario, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, aseguró que durante la reunión de este viernes, los sindicatos habían acusado a la entidad estadística del país, de asociarse con el Gobierno en la entrega de la cifra de productividad para atacar los ingresos de los trabajadores, a lo que el funcionario dijo “dimos nuestras claridades, le mostramos, le entregamos a los trabajadores, todas las series y todos los manuales para que ellos puedan replicar esos cálculos, e invitamos también a los trabajadores y aprovecho la oportunidad para invitar al país, que no podemos todo el tiempo que el Dane produce una información con un involucramiento de más de 1500 personas a lo largo y ancho del país y con una trayectoria académica y profesional de sus directivos, entrar a cuestionar la credibilidad del Dane cuando se produce esta información”.

Pese a todos los desacuerdos presentados en las dos reuniones que hasta el momento se han realizado para definir el salario básico del próximo año, se confirmó que la tercera reunión de la mesa de concertación será el martes 10 de diciembre, donde de paso por parte de los sindicatos, también se confirmó que se realizará un plantón.

Finalmente, otro dato importante que dejó la reunión de este viernes, fue la confirmación que hizo la Ministra del Trabajo, Alicia Arango, quien dijo que "ahora 47% de los trabajadores gana menos de un mínimo, a nosotros nos importa, y por eso estamos pendientes tanto en el tema del piso de protección social como con el tema de la vejez". Se debe recordar que anteriormente, la cifra de colombianos que ganaban menos del mínimo estaba fijada en el 44%.