Senado niega objeciones de Duque al proyecto a favor de reclusas cabeza de familia

Las mayorías en el Senado de la República negaron las objeciones presidenciales al proyecto de ley que sustituye las penas de las mujeres cabeza de familia por trabajo social.



Esta decisión se suma a la de la Cámara de Representantes, por lo que el proyecto de ley será enviado a la Corte Constitucional para que determine si es o no inconstitucional.



“Acabamos de derrotar al Gobierno Nacional en el Senado de la República rechazando las objeciones que hizo el presidente contra el proyecto de ley que busca una sanción alternativa, de trabajo, de utilidad pública para las mujeres pobres cabeza de hogar que cometen delitos absolutamente menores, sin violencia y por primera vez”, dijo el senador y autor, Rodrigo Lara.

Le puede interesar:

Nelson Alarcón, directivo de Fecode, no descarta ir al Senado por Alianza Verde

Consejo de Estado consideró que Barguil no se ausentó tanto al Congreso



Por su parte, la representante a la Cámara y promotora de la iniciativa, Juanita Goebertus, dijo que se “rompe con vínculos intergeneracionales de criminalidad” que hacían que los hijos de las mujeres privadas de la libertad, por delitos menores, desertaran del colegio y se metieran en malos pasos.



“El proyecto no beneficia a organizaciones criminales sino a mujeres, que no han tenido oportunidades, y a sus hijos”, dijo la senadora Angélica Lozano.