Senador denuncia que FARC recuperó dinero y fusiló a dos soldados

La guerrilla de las FARC recuperó en 2002 una gigantesca suma de dinero enterrada en selvas del sur del país, y fusiló a dos soldados, en el mismo lugar en que un grupo militar había hallado unos 46 millones de dólares, afirmó hoy el senador Luis Elmer Arenas.

"Yo obtuve la información directamente de un teniente de apellido Sanabria, que me manifestó ser comandante de la patrulla (...) Me dijo que en la zona había tanta plata, municiones y armas" que lo que ellos encontraron no era ni siquiera a "la quinta o sexta parte" de lo que en realidad había, relató Arenas a la radio "Caracol".