Senadores niegan que hayan intercedido a favor de Centros Poblados

Luego del anuncio de la Corte Suprema de Justicia, el senador Armando Benedetti le dio la bienvenida a la investigación y aseguró que es una oportunidad más para demostrar que es inocente y que lo están acusando sin pruebas ni testigos.



También dijo que “será otro show más de los medios” y que de las nueve investigaciones que hay en su contra, “siete son producto de la locura y la obsesión del abogado Jaime Lombana con él y su familia”.

Por su parte, el senador Antonio Zabarain respondió que la Corte Suprema de Justicia está en todo su derecho de abrir una indagación preliminar por las denuncias que ha recibido, pero que está seguro de que saldrá incólume de este proceso.



“Jamás fui al despacho de la ministra a solicitarle que no caducara el contrato con Centros Poblados, que jamás me he reunido con alguno de los integrantes del consorcio Centros Poblados y que no he hecho ninguna gestión a favor de Centros Poblados”, dijo.



Y el senador Mauricio Amín señaló que está a disposición de la Corte para responder, con toda claridad, sobre su actuar y aseguró que “ha estado apegado a la ley”.

También aclaró que se trata de un lamentable caso de homónimos.



“Aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte de esa investigación. Jamás he hablado o me he reunido con persona alguna que tenga que ver con la UT Centros poblados”, resaltó.