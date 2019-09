Si estuviera en Cali no votaría por Jorge Iván Ospina: Claudia López

Durante un debate en la Universidad de los Andes, la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, aseguró que si votara en Cali no lo haría por el candidato de su partido, Jorge Iván Ospina.

La excongresista cuestionó alianzas políticas pasadas y presentes del candidato que puntea en las encuestas para suceder a Maurice Armitage.

"Yo lo he criticado en el pasado por su alianza con Juan Carlos Martínez y en este momento tenemos una disputa grande porque él recibió el apoyo del Partido de la U y eso no me parece coherente con el Verde. Si yo estuviera en Cali no votaría por él hoy y he expulsado de mi partido a gente que ha tenido ese tipo de alianzas", señaló.

La candidata reiteró la necesidad de hacer una política coherente y reivindicó la lucha contra la corrupción que ha encabezado desde la Consulta Anticorrupción, que el año paso logró casi 12 millones de votos.