Si me dejan me presentaré a la presidencia en 2022: Gustavo Petro

Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina y Daniel Samper Pizano publicaron este domingo tres nuevas columnas en la plataforma "Los Danieles". Se trata de "Los soldados que llegan del norte", "El vuelo fatal" y "Próximos Decretos de Duque".

Su invitado para conversar sobre las columnas y los temas que surjan durante el diálogo será el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

En primer lugar, Daniel Samper Ospina leyó su columna y Petro afirmó que le agregaría entre la parodia de decretos, uno que le ortogara un "regalito" a Luis Carlos Sarmiento Angúlo.

También explicó una de sus preocupaciones respecto al manejo que el Gobierno le ha dado a esta pandemia, "las empresas se quedaron sin flujo de caja porque los dineros que debían estar destinados para ellos se las dieron en beneficios a los banqueros" mencionó.

De otro lado, Daniel Coronell leyó su columna "El vuelo fatal" y conversaron al respecto.

Además, se refirió a la actualidad nacional y dijo que "si me dejan me presentaré a la presidencia en 2020, desde 2016 llevo tratando de luchar con las trabas jurídicas que me han puesto".

Mencionó además las últimas elecciones presidenciales y dijo que "no hay que echarle la culpa al voto en blanco, son un millón de votos que técnicamente eligió a Duque y no a Petro".

Finalmente, Petro dijo que apoyaría a un candidato que no fuera él, si comparte sus ideales en el plan de Gobierno y si dentro de una consulta esa persona sale ganadora.