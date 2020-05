Alberto Casas conversa con "Los Danieles"

Alberto Casas conversó amenamente con Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell sobre los detalles que le dan vida a las columnas de opinión que domingo a domingo los periodistas publican en su portal “Los Danieles”.

"Esta plataforma digital nos permite estar haciéndole retoques cada vez que queremos cambiar una cosa, podemos cuidar mucho los detalles y eso es lo que le da vida a una columna" dijo Coronell.

Ambos periodistas leyeron sus columnas. Por un lado, “Ideas para Duque Tv” de Daniel Samper Ospina habla sobre las últimas críticas que ha recibido el Gobierno por los gastos que ha hecho, por ejemplo, para la publicidad del presidente. Mientras que, Daniel Coronell escribió “El Fajo Poético”, una investigación sobre dos millones de pesos en efectivo encontró el investigador del CTI, José Orlando Rozo Villamil, dentro de un paquete con publicaciones de poesía que le entregó un abogado de la Organización Servimos.

También se leyó “Lo que contó un pollo crudo”, una historia sobre el significado que tuvo la donación de un pastor de 200 pollos a los más necesitados de un barrio bogotano.

Sobre esta última todos dieron su opinión, Alberto Casas destacó el buen uso del lenguaje español en sus escritos, "ha logrado que esto se vuelva un juego, es una delicia averiguar el origen de las palabras".

Mientras que Coronell "cada columna de Daniel Samper Pizano es una lección para mí".

De otro lado explicaron por qué Daniel Samper Pizano no estuvo en la conversación, "él está en una finca haciendo su aislamiento, y no tiene internet. Desde ayer no hay internet en esa zona, se le fregó la aspiración de acompañarnos en este Zoom, que todavía piensa es ‘una bebida de sabores" dijo Ospina.

Finalmente, hablaron del regreso del fútbol a Alemania y Daniel Samper Ospina dijo que "tiene razón en su trino. Ponen protocolos en los que no se puede saludar al árbitro de mano, saludar entre ellos, abrazar en los goles, pero en el primer tiro de esquina se juntan todos. Es una cosa surrealista que nos toca vivir en esta época". Mientras que Daniel Coronell aseguró que está de acuerdo con quienes dicen que el fútbol sin público es como ver un entrenamiento.