Internacional

Maduro dijo que en 2025 triunfó “la lealtad suprema” de la Fuerza Armada venezolana

“Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano”, declaró el presidente venezolano.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó “la lealtad suprema” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EE.UU. mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una “amenaza”.

Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria”, declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

