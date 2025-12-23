Bloqueo naval de EE.UU. es un acto militar para asediar a Venezuela: embajador de Maduro ante ONU

En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Venezuela, el embajador de Venezuela ante este organismo, Samuel Moncada, señaló que las acciones en el Caribe y en el Pacífico “efectuadas por el Gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los últimos meses, son una primera evidencia de su plan para imponer su poder en la región”.

Para el embajador, esta es una “flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos”.

Moncada recordó que ya van más de 29 ataques que han dejado 101 víctimas, “civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado, que fueron fríamente asesinados, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe”.

“Hoy queda absolutamente claro que el Gobierno de los Estados Unidos no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna. Hoy, cuando hay cuatro veces más víctimas, no se atreven a mostrar la evidencia audiovisual de los asesinatos porque mostraría su crueldad y provocaría repulsión mundial”, agregó Moncada.

El representante del Gobierno de Maduro también denunció la incautación de al menos dos buques petroleros que realizaban una “operación comercial legítima y regular” y el “secuestro”, según dijo, de las tripulaciones.

“Debe quedar claro que el problema no es Venezuela, sino el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el embajador venezolano agregando que el gobierno estadounidense “ha iniciado un ataque de odio contra todas y todos los venezolanos, quienes han sido designados como enemigos, extranjeros invasores y terroristas, miembros del supuesto Tren de Aragua”.

Además, indicó que grupos políticos de Estados Unidos “necesitan una justificación para el uso directo de la fuerza armada” a través del uso de la “propaganda de guerra”.

Denunció asimismo que Estados Unidos “se comporta como un actor irresponsable de la comunidad de naciones”.

Moncada preguntó ante el Consejo: “¿Qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano? Este pretendido bloqueo naval es un acto esencialmente militar que tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana, degradar su aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política, y provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado”.

Prosiguió acusando a la administración Trump de “cruzar la línea” y reiteró que Venezuela seguirá “preservando su Paz”.

