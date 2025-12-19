Rubio dice que el statu quo con Venezuela es “intolerable” y minimiza apoyo de Rusia
“Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo Rubio en rueda de prensa.
La actual relación de Estados Unidos con Venezuela “es intolerable” y debe cambiar, y el apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro no es preocupante porque Moscú tiene “las manos llenas” con la guerra en Ucrania, declaró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio.
Washington “no está preocupado por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela”, ya que “tienen las manos ocupadas en Ucrania”, aseguró.
La semana pasada elevó la tensión al incautar un petrolero que estaba sometido a sanciones, ante las costas de Venezuela.
Caracas calificó esa operación de “robo descarado” y el líder venezolano Nicolás Maduro recibió telefónicamente el apoyo de su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Rubio aseguró que daba por “descontado” ese apoyo, pero restó importancia a la intervención diplomática de Moscú, uno de los aliados más destacables de Caracas.
