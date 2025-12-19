Internacional

“No lo descarto”: presidente Trump a NBC News sobre la posibilidad de guerra con Venezuela

El primer mandatario de Estados Unidos ha confirmado también que seguirán las incautaciones de petróleo.

“No lo descarto”: presidente Trump a NBC News sobre la posibilidad de guerra con Venezuela

“No lo descarto”: presidente Trump a NBC News sobre la posibilidad de guerra con Venezuela

00:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Donald Trump y Nicolás Maduro. FOTO: Getty Images

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de atacar o entrar en guerra con Venezuela, al afirmar que no descarta esa opción justo cuando se ha dado una creciente presión sobre Nicolás Maduro y el flujo de narcotráfico, especialmente en aguas internacionales con casi 28 ataques en total desde septiembre.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y confirmó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

Cabe recordar que, en los últimos días, la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra el régimen que somete a Venezuela, ordenando el bloqueo a buques petroleros que salen y entran de ese país.

Trump también dijo que Maduro sabe muy bien lo que se le ha pedido, esto tras una conversación telefónica que sostuvieron hace pocos días.

“No lo descarto”: presidente Trump a NBC News sobre la posibilidad de guerra con Venezuela

00:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad