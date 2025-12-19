El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No lo descarto”: presidente Trump a NBC News sobre la posibilidad de guerra con Venezuela

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de atacar o entrar en guerra con Venezuela, al afirmar que no descarta esa opción justo cuando se ha dado una creciente presión sobre Nicolás Maduro y el flujo de narcotráfico, especialmente en aguas internacionales con casi 28 ataques en total desde septiembre.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y confirmó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

Cabe recordar que, en los últimos días, la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra el régimen que somete a Venezuela, ordenando el bloqueo a buques petroleros que salen y entran de ese país.

Trump también dijo que Maduro sabe muy bien lo que se le ha pedido, esto tras una conversación telefónica que sostuvieron hace pocos días.