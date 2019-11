Sindicatos confirmaron que se mantiene en firme la convocatoria para el paro nacional

En un pronunciamiento en el que se encontraron la mayoría de sindicatos y organizaciones sociales del país, confirmaron que el Paro Nacional convocado para el próximo 21 de noviembre se mantiene en firme. La aclaración se dio luego de la Comisión Permanente de Concertación de Política Salariales y Laborales realizada este martes en la que hubo dialogo con el presidente de la República, Iván Duque.

En su pronunciamiento, la Central Unitaria de Trabajadores, rechazó las recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, Alicia Arango y del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, acerca de que no habrá reforma laboral, ni pensional y que no se venderán activos de la nación. Ante el escenario, el presidente de la Cut, Diógenes Orjuelas dijo “que el gobierno no ha renunciado a esas reformas y que simplemente se aplazaron”.

Lea también: El Gobierno no ha escuchado las alertas de reclusión de menores que he hecho: Luis Veleño

Por su parte, el movimiento estudiantil aseguró que participará de la convocatoria haciendo presencia en las movilizaciones programadas para el próximo jueves, aclarando que no hay ninguna confirmación de que se realice paro universitario y pidiendo a todos los estudiantes que vayan a salir a las calles a participar de las movilizaciones de forma pacífica.

Se espera que en el transcurso de la semana, las centrales obreras den a conocer las rutas y recorridos que realizarán en las principales ciudades del país el próximo 21 de noviembre en el Paro Nacional.

Le puede interesar: Es nuestro deber corregir muchas cosas si es del caso: Duque