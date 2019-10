Sofía Córdoba Vázquez, estudiante del gimnasio femenino, es #UnaMujerW

Sofía es la única niña de Latinoamérica escogida para participar en el modelo de las Naciones Unidas en India, con jóvenes de distintos colegios del mundo. Oírla hablar del tema transmite confianza y esperanza:

“Los modelos de Naciones Unidas son simulaciones del Sistema de las Naciones Unidas que reúnen a estudiantes y profesores de colegios y universidades. En ellos asumimos un rol de un país en un comité específico de la ONU. Mientras debatimos un tema definido por los organizadores que usualmente es inherentes a nuestra cultura política, exterior y económica. En las conferencias desarrollamos nuestras habilidades de liderazgo, oratoria y sensibilización. Esto lo logramos debatiendo en concordancia con la política exterior del país que representamos. A través de los procesos de preparación e investigación de los temas, los modelos no enseñan de preocupaciones en distintas regiones del mundo, al igual que las maneras en las que las Naciones Unidas pueden mejorar la vida de la gente, generando una cooperación internacional”.

No solo habla con el conocimiento de una mujer mucho mayor que ella, Sofía también sabe sobre el conflicto en Myanmar, en Asia. Sí, en esto se enfocó su tesis en la ONU:

“El conflicto de Myanmar es una Guerra civil causada por motivos políticos, étnicos y culturales entre grupos armados y el gobierno. Este conflicto ha provocado un estado de emergencia que infunde a los ciudadanos en extrema pobreza y violencia. El gobierno les ha negado de sus derechos a la asistencia de la salud, el derecho a la vida, mientras grupos étnicos musulmanes como los Rohinya han sido brutalmente asesinados a través de operaciones de limpieza étnica. Mientras los Rohinya buscan asilo en un país que no les reconoce como suyo, nos encontramos con lo que podría ser el mayor genocidio del siglo XXI”.

Sofía cree que estos ejercicios no solo sirven para plantear soluciones a conflictos del mundo, sino a transformar ideas en actos que puedan desarrollar jóvenes como ella:

“En los modelos de Naciones Unidas nos reunimos jóvenes ansiosos de mejorar nuestro futuro. Nuestras soluciones deben ser distintas a las propuestas por las Naciones Unidas. Esto implica que debemos ser más creativos, más innovadores. Como los futuros líderes empresariales, sociales y culturales de Colombia y del mundo tenemos la responsabilidad de que ayudar a los demás sea nuestra prioridad. Pero no podemos cambiar un mundo que no conocemos. Porque el mundo no son solo palabras lindas sino actos que se transforman en realidad. Y son nuestros actos, ahora como agentes de cambio, como niños los que revolucionan al mundo y lo movilizan”.

Los niños y las mujeres. Sobretodo esa nueva generación a la que ella pertenece:

“Las niñas debemos decir lo que verdaderamente pensamos, sentimos. Es hora de cambiar el mundo desde nuestras realidades y decir basta a los abusos. Contar nuestra verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Hoy, en el octavo día internacional de la niña, somos celebradas y reconocidas por nuestras luchas y esfuerzos. Porque son esas luchas y esfuerzos los que tocan los corazones de las personas y se convierten en futuro. Sí, son tiempos difíciles en los que las mujeres debemos ser más fuertes, más berracas. Pero somos más de 1.000 millones de niñas menores de 18 años listas para construir un futuro igualitario y pacífico. Niñas con dificultades, pero también con sueños. Niñas que juntas vamos a decir nuestra verdad y niños que nos van a escuchar”.

Sofía Córdoba Vázquez, estudiante del gimnasio femenino, es #UnaMujerW