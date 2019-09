Testigo a favor de Uribe reconoce haber recibido dinero de abogados

W Radio conoció una grabación hecha a una llamada entre Eurídice Cortés, alias Diana, jefe política de las AUC en Caldas, con Juan José Salazar abogado de Cadena Asociados el 6 de septiembre, tres días después de la declaración del exparamilitar Carlos Enrique Vélez en la Corte en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos.

(Escuche en W: La conversación entre Carlos Enrique Vélez y alias Diana)

Alias “Diana” habló sobre este tema en diálogo con La W y aseguró inicialmente que “no me ofrecieron dinero, ni siquiera me pagaron el taxi para ir a la reunión, ellos dijeron que solo querían saber la verdad”.

Sin embargo, conforme pasó la entrevista Cortés reconoció que sí recibió dinero “Me dieron 700 mil pesos, pero yo no lo hice con mala intención, esa plata fue algo que me dieron para ver si podía conseguir otros exmiembros del Bloque Metro de Caldas”.

De otro lado, mencionó que “el año pasado Carlos Enrique se contacta conmigo y me dice que si quiero atender a los abogados de Uribe y le dije que sí. Me preguntaron que si tenía conocimiento sobre las acusaciones hacia Uribe y dije que podía hablar que podía decir que no es cierto lo que está diciendo sobre Uribe”.

Finalmente, explicó cuándo fue su última conversación con Diego Cadena y mencionó que el abogado "me llamó ayer y me preguntó si había escuchado el enfrentamiento entre Sierra y Uribe, le dije que quería dar una entrevista y me dijo que estaría pendiente, pero nunca me dijo qué tenía que decir".