Testigo asegura que dos policías no reaccionaron ante sicarios de Álvaro Gómez

Sigue la W conoció la declaración de uno de los testigos que presenció el asesinato del dirigente político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, declaración rendida el 26 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía 190 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Se trata de un testigo que está en el anonimato, y que Sigue La W se abstiene de revelar su nombre por motivos de seguridad. Él se encontraba justo al lado de la Universidad Sergio Arboleda, ese dos de noviembre de 1995, más exactamente en la Oficina de Instrumentos Públicos.

El testigo dijo que antes de los hechos vio reunidos en el parqueadero de la universidad a Gabriel Melo Guevara, Álvaro Gómez Hurtado, Alfonso Miranda Talero y un hombre que identificó como el doctor Pabón Núñez, e indicó las razones de porqué los conocía.

En su declaración manifestó: “veo un carro mercedes negro y una persona disparándole del lado derecho del carro, parte trasera, era una pistola la que se disparaba, estoy seguro, y el señor tenía unas características físicas muy propias para su momento histórico. ¿Cuáles eran?, tenía un motilado de militar (...) disparó al señor que estaba en el carro e hirió a los señores que estaban en el carro”

En su declaración, el testigo aseguró que otras personas, seguramente cómplices, también disparaban, aparentemente para generar pánico; uno, ubicado al lado del consultorio jurídico y otro al lado de Nico Pan.

Luego de esto, la Fiscalía le dice que en su declaración de 1995 advirtió la presencia de uniformados de la Policía y le piden que aclare este hecho, a lo cual responde:

“Efectivamente percibí, teniendo en cuenta que hice un seguimiento puntual al victimario, frente a su huida del lugar, a dos uniformados de la Policía Nacional, pero también me llamó más la atención porque esperaba una reacción de los uniformados, que los mismos no hubiesen hecho reacción alguna cuando existieron más de nueve o diez detonaciones (...) su lugar puntual era la esquina de la calle 74 con 15”.

Así continúa el interrogatorio:

Preguntado: díganos si usted se dio cuenta cuál fue la reacción de estos policías en el momento del atentado: “ni se inmutaron y una vez empieza el ruido desaparecen del lugar y ahí el entorno ya lo manejó el DAS”.

Preguntado: ¿Pudo darse cuenta de cuál fue la actuación seguida de los sicarios, una vez dispararon?: “uno tomó derecho por la calle 74 hacia el occidente y el otro volteó por la 15, lo que pasa es que solo fue un atacante y en el entorno había más personas porque se oyeron varias detonaciones. A los cinco minutos llegaron los del DAS”.

Preguntado: díganos qué elementos y evidencias del atentado vio usted en la escena de los hechos y qué funcionarios asumieron de inmediato la investigación.

“Yo vi de lejos un arma que era una pistola, vi que recogieron unas vainillas por los lados de Nico Pan y las personas que me contactaron a mí, inmediatamente, era un grupo de funcionarios de la sección de homicidios del DAS (...), me hicieron varias declaraciones e hice varios reconocimientos, uno en un álbum fotográfico y en el de la fila de personas. No era ninguno de ellos”

Preguntado: Por favor, indique a la Fiscalía si usted vio o percibió que esta persona que disparó pasó al lado de los policías: “sí, por el mismo lugar, esto es el semáforo, es más volteó por ahí por la 15 (...) lo que si alcance a ver fue que desaparecieron del lugar apenas los sicarios huyeron del lugar”.

Preguntado: ¿Qué hacían estos policías al momento en que los sicarios huían del lugar de los hechos?: “se quedaron parados y no tuvieron reacción, como era su deber constitucional”

Preguntado: aclare, por favor, cuánto tiempo duraron los policías en el semáforo en la escena de los hechos: “yo visualizo a los policías cuando voy haciéndole el seguimiento del retiro de la escena de los hechos, más exactamente de la persona que accionó, detonó, un arma de fuego contra un vehículo mercedes oscuro, porque no sabía qué ahí iba el doctor Álvaro Gómez Hurtado.

Preguntado: aclare en qué se movilizaban los mencionados policías: “ellos se encontraban de pie en él semáforo”

Luego en la parte final de la declaración, el testigo reiteró que llegaron a la escena del crimen tres agentes del DAS, vestidos de civil.

Este declaración reposa en la Fiscalía general de la Nación.