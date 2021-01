Tomás Uribe no sería sino la sombra de su padre: hijo de Gustavo Petro

Desde el exilio en Canadá, habló en Sigue La W Andrés Gustavo Petro, hijo del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro y dijo que él quería que el asunto de su asilo se mantuviera en reserva.

Según él, tuvo que recurrir a la solicitud por distintas amenazas y que no contaba con los recursos para vivir por fuera de Colombia. Además, aseguró que su objetivo nunca ha querido ser parte de la política más allá de algunas veces apoyar a su papá. “Siempre he tratado de mantener ese perfil bajo para que la gente me conozca más por cómo soy que por quién soy”.

Petro contó que durante su estadía en Colombia recibió una amenaza directa después de que su papá ganara la Alcaldía de Bogotá. Además, relató que su madre y otros integrantes de su familia han recibido amenazas de distintos grupos, “pruebas es lo que sobra”.

Además, habló sobre las críticas que ha recibido en los últimos días y aseguró que es un error pensar que existía la posibilidad de que solicitara el asilo a Cuba o Venezuela. “Eso de hacer tanto a mi papá con Cuba y Venezuela es no comprender realmente lo que él quiere para país”, agregó.

Andrés Petro también habló con Sigue La W sobre distintos líderes políticos y dijo que no considera que Iván Duque sea quien tiene el poder en Colombia, “muchos dirán que lo tiene Álvaro Uribe, pero tampoco creó que él lo tenga”.

Con respecto a Venezuela, dijo que piensa como su padre y considera que Nicolás Maduro no está listo para ser el presidente, “Venezuela ahorita está en esta situación por dos razones: por el bloqueo económico y porque Maduro no ha tenido la inteligencia para responder a estas situaciones”.

Finalmente, habló sobre su padre y dijo que le critica que suele hacerle mucho caso a sus asesores políticos y aseguró que él no busca generar conflicto entre los ciudadanos, “él problema viene con los seguidores, que muchos se toman la política de manera muy pasional de lado y lado”.