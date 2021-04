Trabajadores de servicio al cliente de Avianca expresaron preocupación por paro nacional

W Radio conoció una carta que fue enviada por Sintravianca, Antsa y Sintrasacs, sindicatos de Avianca de su personal de servicio al cliente, en donde los trabajadores expusieron a la aerolínea su preocupación por el Paro Nacional que se va a desarrollar este miércoles, asegurando que por lo general cuando se desarrollan este tipo de actividades, Bogotá, Cali y Rionegro, son las ciudades con más afectaciones en movilidad lo que impide que lleguen a los aeropuertos por los bloqueos que se registran en las vías y que luego terminan convirtiéndose en procesos disciplinarios para los empleados.

Los sindicatos añadieron que aunque pidieron a Avianca que gestionará un plan de contingencia para que los más de 200 trabajadores que tiene en estas ciudades, puedan llegar mañana a sus labores, dicen que tuvieron como respuesta por parte de la Aerolínea, que no se pongan sus uniformes y que simplemente se vayan de particular para que así sorteen los diferentes bloques que se puedan encontrar, lo cuál no sería suficiente para garantizar su seguridad.

Ante el escenario, W Radio consultó con Avianca, quien respondió que ya tiene un plan de contingencia para mantener su operación durante este miércoles, en el caso específico de los trabajadores, la aerolínea aseguró que programó y organizó los turnos de trabajo de las áreas operativas, dando prioridad para las personas que viven más cerca a los aeropuertos para que pueda llegar más fácil a sus sitios de trabajo. Por otro lado en cuanto al transporte, se aseguró que se les brindará en horarios establecidos principalmente en la madrugada de este miércoles para que ese personal pueda llegar a trabajar.

Finalmente, dice la aerolínea que en ocasiones anteriores cuando por casos de manifestaciones o paros nacionales los trabajadores no llegaron a sus puestos de trabajo, Avianca estudió cada situación para decidir si emprende o no los respectivos procesos disciplinarios.