Tribunal de Cundinamarca cuestiona falta de acciones para recuperar Río Bogotá

La magistrada del Tribunal de Bogotá, Nelly Villamizar hizo un fuerte llamado de atención al Distrito Capital porque no se han adoptado medidas para recuperar el río Bogotá como lo ordena una decisión judicial. La alcaldesa electa, Claudia López, se comprometió a trabajar en la recuperación del afluente.



Durante la audiencia pública, en la que también estuvo presente el alcalde Enrique Peñalosa, la magistrada Villamizar dijo que le preocupaba ver como en la Autopista Sur se encuentran partes del ganado de los frigoríficos expuestos al polvo y otros agentes contaminantes y que muchos de estos van a parar al río Bogotá.



“(...) la inspección judicial que tuve que hacer a la una de la mañana en alguna oportunidad para verificar cómo le estaban lanzando al río Bogotá y al Tunjuelo, la sangre y todos estos residuos. Yo no entiendo porque ninguno de los alcaldes han tocado eso”, señaló la magistrada.

Añadió que no ha cerrado por vía de medida cautelar el matadero que allí funciona porque en dichos procesos lo que se observa es que estos tipos de lugares al ver cancelados, se abren otros de manera irregular.



“Yo había dictado una medida cautelar por las curtiembres del Tunjuelo y quien me remplazó levantó la medida cautelar y fuera de eso en un Plan de Desarrollo donde no debía incluirse se dice que ahora entonces que no se requiere que haya un interceptor y una planta de tratamiento”, añadió.



De otra parte sostuvo que ningún ente de control está adelantando acciones e hizo directos señalamientos a la Fiscalía porque no ha adelantado ninguna investigación al respecto, al indicar que “si la señora magistrada no va a los sitios a cerrar, la Fiscalía no va”