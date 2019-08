Una temporada de ‘Narcos’ logró movilizar 14.000 noches de hotel: Duque

El presidente Iván Duque citó como ejemplo la serie de Netflix “Narcos” para exponer el potencial de los productos audiovisuales y de la Economía Naranja, una de sus políticas bandera.

“Me decían: mire, una temporada de la serie ‘Narcos’ (…) a uno le puede gustar o no gustar la serie y esa no es la discusión, (pero) logró movilizar 14.000 noches de hotel, solamente una temporada. Y me decían: estamos buscando maquilladoras para cine y televisión con estos estándares, que se les paga 5.000 dólares la semana y no los estamos encontrando en Colombia”, dijo durante la clausura del Encuentro de Empresarios Naranja de Bogotá.

Incluso, destacó los avances en la implementación de la Economía Naranja tras su primer año de Gobierno e invitó a los colombianos a fortalecerla en todo el país.

“Todo eso me iba prendiendo a mí bombillos y yo le dije a los equipo de Gobierno: ‘tenemos que hacer algo rápido para que Colombia siga posicionándose’. Y una de esas tareas era que los beneficios que ya tenemos para el cine los extendiéramos a toda la cadena audiovisual", agregó.

Finalmente, el mandatario expresó que su interés es que la Economía Naranja se convierta en una política de Estado que esté por encima del período presidencial.

A propósito, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un pacto para el fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la Economía Naranja para el periodo 2019-2022.