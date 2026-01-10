Internacional

Nicaragua liberó presos políticos por aniversario de Gobierno, en medio de presión de EE.UU.

La excarcelación coincide con el 19º aniversario del Ejecutivo sandinista y ocurre en medio de presiones de Estados Unidos.

Estados Unidos y Nicaragua, banderas | Foto:GettyImages

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado 10 de enero, la liberación de “decenas de personas” que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, un excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes”, informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado.

Noticia en desarrollo...

