“2026 es el año del gran salto”: Lu Baccassino dio su visión del futuro de la astrología

Lu Baccasino habló en W Fin de Semana sobre el cierre astrológico del año 2025 y lo que depara el nuevo 2026.

Astrología imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Lu Baccassino, reconocida astróloga y terapeuta, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para ofrecer un análisis astrológico del cierre del año 2025 y las proyecciones de 2026, un año que definió como un periodo de “muchísima acción” y transformaciones estructurales.

Baccassino advirtió que el final de este año estuvo marcado por un clima de tensión y revisión profunda. Con Mercurio retrógrado y, especialmente, el inicio de la retrogradación de Marte el 6 de diciembre en el signo de Leo, la energía invita a la introspección antes que a la acción impulsiva.

Marte retrógrado nos pide revisar cómo estamos expresando nuestro deseo y nuestra rabia”, explicó la experta, señalando que este tránsito obligará a muchos a revaluar su autoafirmación y liderazgo.

De cara al 2026, la astróloga describió el panorama como el “año del gran salto”. Este periodo se caracterizará por cambios planetarios lentos y significativos, como el ingreso de Saturno y Neptuno en Aries, y el movimiento de Urano hacia Géminis. Según Baccassino, esta configuración augura una aceleración tecnológica y social sin precedentes.

Es un año de nuevos comienzos colectivos y de muchísima acción”, afirmó, subrayando que la entrada definitiva de Plutón en Acuario por los próximos 20 años consolidará una era de poder descentralizado y avances científicos.

Escuche la entrevista completa aquí:

