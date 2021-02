Vacunación no tiene ideologías ni colores políticos, es un triunfo del país: Duque

El presidente Iván Duque celebró que Verónica Machado, enfermera jefa de la UCI del Hospital de Sincelejo, Sucre, recibiera la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.

Tras aplaudir eufóricamente, el mandatario aseguró que “hoy empieza un nuevo capítulo en la derrota de esta pandemia: la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita”.

Además, les rindió un homenaje a todas las personas que han fallecido por el COVID-19 en todo el mundo.

“Este proceso requiere que dejemos atrás mezquindades, noticias falsas y muchas veces mensajes tendenciosos que hemos visto. Durante muchos meses algunos decían que no había ninguna negociación de vacunas, que no existían, que los equipos técnicos no hablaban inglés. Algunos se atrevieron a decir que la vacunación solamente llegaría en el 2023”, señaló desde Sincelejo.

El mandatario insistió en que hay que dejar de lado cualquier tipo de debate ideológico y político frente a este propósito nacional.

En la primera aplicación de la vacuna también estuvo el ministro de Salud, la vicepresidenta de la República, autoridades locales, el superintendente de Salud y el personal de salud del Hospital Universitario.

Más tarde, el Gobierno acompañará la aplicación de la vacuna de Pfizer en Montería.