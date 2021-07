“Vacunarse es un deber, que no pretendan sembrar más caos”: Duque a Petro

Tras las polémicas declaraciones del senador Gustavo Petro, en las que puso en duda la efectividad de las vacunas ante la variante Delta, el presidente Iván Duque invitó a los colombianos a vacunarse.



Desde el departamento de Bolívar, el jefe de Estado aseguró que el Plan Nacional de Vacunación se acelerará aún más para alcanzar los 27 millones de inmunizados.



“Vacunarse es un deber de todos, aquí la vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan. Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacunen, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar más el caos en Colombia”, dijo.

El llamado lo hizo en medio de la promulgación de la ‘Ley de Internet como servicio público y universal’, en el municipio de Arroyohondo, en el que también participó la ministra de las TIC, Karen Abudinen.



“Con esta ley, la Internet pasa a convertirse en un servicio público esencial. Esto quiere decir que su importancia y necesidad para los colombianos es equiparable con el agua, la luz y el gas. Por consiguiente, los operadores deberán garantizar la continua provisión del servicio para todos y en situaciones de emergencia, como la pandemia, no podrán suspender las labores de instalación, adecuación y mantenimiento de las redes”, explicó el mandatario.

Por su parte, Abudinen anunció que esta ley contribuirá a que el 70% de Colombia esté conectado en 2022 y garantizará el derecho efectivo de acceso al Internet, con tarifas asequibles y competitivas, independientemente de la localización geográfica.



“Por ejemplo, durante la vigencia de estados de excepción y emergencia sanitaria, usuarios prepago tendrán acceso al envío gratuito de 200 mensajes de texto y la recepción de estos sin restricción”, agregó.