Vea la entrevista a fondo de Vicky Dávila a Egan Bernal, campeón del Tour de Francia

En diálogo con La W, el ciclista colombiano Egan Bernal habló sobre cómo marcha su vida después de proclamarse campeón del Tour de Francia 2019.

Inicialmente Egan Bernal manifestó que ha disfrutado el triunfo pasando tiempo con su familia, amigos, con su perro y montando bicicleta, el ganador del Tour de Francia dijo que ellos son los únicos que lo hacen sentir “más humano y normal”.

Asimismo, comentó que él trata de no enfrascarse tanto en las redes sociales, ya que ahora todos pueden hablar bien de él porque ganó el Tour, pero eso en cualquier momento puede cambiar “inconscientemente creo que uno trata de no mirar tanto las redes”.

“Prefiero estar tranquilo y rodeado de gente que sé que me acompañaran siempre”, añadió.

De otro lado se refirió a la relación que tiene con el también ciclista colombiano Nairo Quintana, “tengo muy buena relación con él; yo lo veía allá adelante y me parecía increíble” y agregó que “era un gran honor para mí y me daba pena hablarle”

Por otra parte, Bernal habló del día que ganó el Tour, allí recordó que no recordaba la última vez que había llorado por algo hasta ese momento “ese día sentí una emoción muy grande, podré decirle a mis hijos que un día fui el campeón del Tour de Francia”.

También expresó que en ese momento recordaba cuando con su padre veía en la televisión competir a otros ciclistas como Froome, Contador y Nairo hace unos años “cuando me vestí de amarillo yo dije: esto es un sueño”.

“Yo no estoy pensando en todo momento que gané el Tour, cuando me lo recuerdan me emociono demasiado”, comentó.

Siguiendo con esto, Bernal mencionó que “esto es chévere porque uno le demuestra al país que también hay cosas bonitas, uno como deportista le da esperanza a las personas y es bonito cuando uno se da cuenta que algunas personas se sienten motivadas por lo que uno hace”.

“Ser el primer colombiano en ganar el Tour de Francia es como entregarle una parte de historia a Colombia”, manifestó Bernal.

Por otra parte, informó que en el ciclismo se gana tiempo en las etapas de contrarreloj individual y en las de montaña “si eres un contrarrelojista muy bueno, ganas muy bien en la crono pero pierdes subiendo. Se trata de buscar un equilibrio en eso”.

“Esas pruebas sí te muestran que tienes motor, un potencial, pero si no eres juicioso ni tienes suerte, no vas a ganar un Tour de Francia”, aclaró Egan sobre VO2

Además opinó sobre si Nairo Quintana tiene suficiente apoyo por parte de su equipo en las competencias “cada equipo plantea su estrategia como le conviene. Apoyar a tres líderes es muy complicado y no sé cómo es la comunicación entre ellos. Para ganar un Tour de Francia se necesita del apoyo de todo el equipo”.

De otro lado, Bernal reveló que antes le gustaba mucho la política y que al haber estudiado unos semestres de periodismo de veía más que un Pirry, aunque los demás le dijeran que parecía un periodista deportivo.

“No sé si pueda juzgar a un político por lo que dice en un discurso (...) sí me gusta la política pero dejé de seguirla”, agregó.

Continuando con lo anterior, el campeón del Tour se refirió al trino de Gustavo Petro acerca del barrio Bolívar 83, en donde dijo que “a mí sinceramente no me pareció malo; yo no entendí porque la gente le dio tan duro, yo lo vi normal, no me pareció que él se hubiera apropiado del triunfo”.

Egan Bernal manifestó que su sueño más grande es “poder ser feliz y que mi familia también lo sea”, y agregó “he vivido unos días de mucho estrés y no he tenido tanto tiempo de compartir con mi familia”.

Durante su diálogo, la novia de Egan Bernal, Xiomy Guerrero reveló que “para los ciclistas es duro, pero para uno como espectador también por las madrugadas y el desplazamiento; pero también es muy emocionante” y además dijo que a Egan “todos lo admiramos por lo que es, por lo que es capaz de hacer y que cuando se pone una meta, tiene una disciplina increíble”.

El ciclista destacó a aquellas personas que lo han apoyado dentro de su proceso, donde dijo que “Fabio Rodríguez, mi primer entrenador, fue un muy buen ciclista y tiene mucha experiencia”, “Pablo Mazuera me ayudó económicamente cuando me inicié, le debo mucho” y de Sergio Avellaneda contó que fue su “primer técnico en ciclomontañismo, también le debo mucho”.

Finalmente, habló sobre el dopaje en el ciclismo y dijo que aún hay mucho tabú, cosa que no pasa en otros deportes “a ellos los consideran dioses”.

“Sí hay apoyo al deporte, pero falta apoyarlo más (...) me gustaría que invirtieran más en deporte, pero sé que hay otros problemas sociales en el país. No sé si así le quiten plata a otros sectores”, culminó Bernal.