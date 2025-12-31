Agremiaciones del sector salud están inconformes por el aumento de la UPC

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó la resolución que estableció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. La decisión fijó un aumento del 9,03 % para el régimen contributivo, y del 16,49 % para el subsidiado, en medio de reparos del sector privado y del debate por los reajustes pendientes de años anteriores.

Frente a esto, Ana María Vesga, presidente de Acemi, la agremiación de las EPS del régimen contributivo, aseguró que el aumento del 9 % en el régimen contributivo es insuficiente: “en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud”.

ACEMI aseguró que los análisis técnicos daban un incremento cercano al 17 %, por lo que el ajuste aprobado apenas representaría un aumento real de entre 4 % y 5 %, una vez descontada la inflación proyectada para 2025.

Vesga aseguró que los análisis no incluyeron el reciente aumento del salario mínimo, a pesar de que más del 40% del gasto del sistema de salud está asociado a nómina: “esto tendrá un impacto material en los costos del sistema durante el próximo año”.

Por otro lado, desde Afidro, agremiación de los laboratorios farmacéuticos, aseguran que el ajuste anunciado no responde al crecimiento real del gasto en salud ni a los desafíos que hoy presenta el sistema: “una demanda que aumenta año a año, una población cada vez más envejecida y un portafolio de servicios más complejo que incorpora nuevas tecnologías y tratamientos. Este contexto exige un financiamiento acorde con las necesidades actuales y futuras del sector”.

La Asociación de Clínicas y Hospitales también expresó su preocupación. “Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”, indicó el director Juan Carlos Giraldo.

Los pacientes, representados por el movimiento Pacientes Colombia, acusaron al Ministerio de Salud de atentar contra la vida “para salvar la vida de los pacientes, era necesario un incremento mínimo del 15 % en las contribuciones, pero el Gobierno estableció una prima que sigue siendo insuficiente y que no solucionaba los rezagos de los años anteriores, como había ordenado la Corte Constitucional”.

