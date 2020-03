[Video] ¿Hay exceso de fuerza en la Policía en el control de la cuarentena?

María Camila denuncia que su esposo fue golpeado por la Policía cuando este estaba

saliendo en horas de la noche a pasear a su mascota y también a esperar un domicilio.

"Yo salgo con Bruno, mi perro, y me encuentro con la Policía que dice que me van a multar" contó el esposo de la mujer.

Mientras tanto, Camila se encontraba por fuera pues se quedó sin llaves y las autoridades la encontraron imcumpliendo la norma, por lo que terminó discutiendo con la Policía pues "deciden encerrarme contra el andén".

Por su parte, Raúl Acosta comentó que que el último día de simulacro iba a comprarle mercado a la madre, quien hace parte de la población vulnerable. Sin embargo, la Policía lo detuvo y, sin escuchar sus argumentos, lo multaron.

Acosta dijo que "yo les mencioné que estaba haciéndole mercado a mi mamá y que estaba dentro de las expceciones pero ellos no quisieron ver la pruebas".

"No es posible que exista miedo hacia la Policía. Mucha gente no tiene cómo hacer mercado o pagar arriendo (...) viven del diario y no tienen cómo ejercer su profesión. Es una bomba de tiempo" dijo Acosta.