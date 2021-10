"Vivo sola y me cobran el agua como si tuviera un lavadero": Catalina Suárez

La activista política y conductora de Al Oído en W Radio, Catalina Suárez, se manifestó a través de su cuenta de Twitter, donde tiene mucha resonancia, por el cobro exagerado que le llegó por la factura del acueducto y aseguró que ya van dos veces que le ocurre un inconveniente parecido.

"Señores del Acueducto nuevamente mi factura por 2 MILLONES, he seguido el proceso para pedir que resuelvan el inconveniente. Vivo sola, casi nunca estoy en mi apartamento y me llega como si tuviera lavadero. ¿Hasta cuándo tengo aguantar su abuso? 4 meses y NO TENGO RESPUESTA", escribió la mujer.

Señores @AcueductoBogota nuevamente mi factura por 2 MILLONES, he seguido el proceso para pedir que resuelvan el inconveniente.



— Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) October 24, 2021

Si bien el Acueducto le respondió el tuit pidiéndole datos para revisar el caso, no es la primera vez que esto le sucede, de acuerdo con sus palabras.

Su trino tuvo muy buena repercusión logrando más de 2.000 likes, 1.200 Rt y cerca de 700 comentarios de gente que la apoyó en su queja y una que otra crítica fuera de contexto, pues la juzgaron por su postura política.

Incluso, le dijeron que no mostró el recibo completo porque, seguramente, debe más de los dos meses de facturación del agua, a lo que ella respondió: “Es que me están cobrando 942 de alcantarillado. No necesito que me rete, no estoy inventando me estoy quejando acá porque tras varias quejas no hay respuesta”.