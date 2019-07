Yo no voy a votar por Hollman Morris: Ángela María Robledo

Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en Colombia Humana habló sobre sus percepciones a la candidatura de Hollman Morris para la Alcaldía de Bogotá y lo significa para la lucha en contra del maltrato a la mujer.

En primer lugar, Robledo destacó que “estoy triste, porque soy feminista y hemos estado en una lucha desde hace muchos años; las mujeres dijimos que lo privado era político, los problemas con las mujeres no es banal. Hay un límite que es la violencia”.

Incluso se refirió a lo que considera violencia política en la que no se valora como se debería el papel de las mujeres y mencionó el caso de Ángela Garzón y el Centro Democrático, “quitarle el apoyo para ser la candidata a la alcaldía fue un acto de violencia”.

Así mismo, aseguró que “esta sociedad tiene que reconocer el aporte que estamos haciendo las mujeres. No se valora el cuidado del hogar y esto si se mide aporta 124 billones de pesos a la economía del país”.

También aseguró que no va a votar por Hollman Morris, “nosotros hacemos parte de un movimiento que toma Nosotros estamos en un partido que toma el concepto de las ciudadanías libres, no voy a participar de la campaña de Morris a la Alcaldía”.

De igual forma, se refirió al caso de Morris y dijo que aunque no ha hablado con él, sí considera que se deben tomar en serio las denuncias de su exesposa, “todos hemos tenido rupturas amorosas. Pero hay un límite que es la violencia. Lo que si le pedí en su momento a Hollman Morris fue una explicación en el ámbito público”.

“Hay una ley y hay un presunto delito. No soy juez, pero sí hay una sanción moral. Yo en principio le creo a las víctimas” agregó.

De otro lado, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión de Gustavo Petro de nombrar a Hollman Morris candidato de Colombia Humana, sí considera que el movimiento político, ha hechos grandes cosas por los derechos de las mujeres, “la Bogotá Humana fue la primera en crear la Secretaría de la mujer, nuestro trabajo sigue adelante”.

Sobre la decisión de Petro también dijo que “él esperó hasta último momento si yo iba o no a la alcaldía. Y había la oportunidad. Yo sí creo que tenía muchas posibilidades para ganar la alcaldía de Bogotá, pero había un acuerdo de buscar concertaciones con Mais, Alianza Verde y Polo Democrático y de hecho, yo siempre he puesto la curul de la paz por encima”.

También aseguró que se debe luchar porque la capital sea liderada por una opción de centro o izquierda, “Bogotá es la trinchera de la resistencia, como se lo vamos a entregar a la derecha”

Finalmente, aseguró que “la puerta está abierta con Claudia López, eso no se ha cerrado. Aquí no hay una realidad del metro elevado. Metro no hay, no se han quemados las naves con ella”.

“Se puede hacer política desde la serenidad, Bogotá se merece una campaña serena” puntualizó Ángela María