Acusan a Luis Ernesto Gómez de ofrecer puestos a concejales en Bogotá

Continúan los ecos luego de la decisión de la Alianza Verde de votar SI bajo la figura de ley de bancadas, al POT de la Alcaldesa Claudia López, esto originó un rifirrafe se entre el secretario de Gobierno de Bogotá y el concejal Martín Rivera, quien cuestionó a Luis Ernesto Gómez.

En medio de la discusión, Martín Rivera tuvo un cruce de palabras con el secretario de Gobierno de Bogotá. "Esto no es un show, para mí es fundamental y usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa(...) Aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario.”

En el video en el que también aparecen los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino, el secretario de Gobierno responde: "¿Tú quieres ver cómo se tramitan los proyectos? Arriba está todo el equipo del Gobierno, revisando proposición por proposición, entre otras, ustedes están incorporados (...) Si tú tienes una denuncia preséntala, si quieres hacer tu show adelante y si tienes una denuncia preséntala".

Sin embargo, tras esta polémica el Concejal Rivera aclaró a través de twitter: “no fue a cambio de mi voto favorable al POT que @LuisErnestoGL me haya ofrecido puestos (para ese fin están usando la ley de bancadas). Fue en una reunión a principios de 2020, recién entré como Concejal.”

A lo que el Secretario de Gobierno respondió: “Concejal Rivera su acusación es temeraria e irresponsable. Ni ud me ha pedido un puesto ni yo le he ofrecido Jamás ningún puesto a cambio de su voto. Ud me acusa de un delito SIN PRUEBA ALGUNA. ¡Calumniar en cambio si es delito! Así no es Martín. ¡En política NO TODO VALE!”

Los concejales Martín Rivera Alzate, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal aseguran fueron sometidos al proceso de votación por bancadas para obligarlos a votar positivamente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Minutos antes de que se iniciara la votación en la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, los cabildantes fueron citados a reunión de bancada para imponerles la decisión de las mayorías y así obligarles a apoyar el proyecto del gobierno distrital.

“Hemos dado los argumentos sobre algunos aspectos con los cuales no estamos de acuerdo. Bien porque contradicen compromisos que hicimos y firmamos en campaña, bien porque van en contravía de principios verdes o bien porque consideramos que la ciudad debe girar en torno a intereses de la ciudadanía y no de los privados. Es una mordaza”, asegura el concejal Diego Cancino.