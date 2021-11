Expiden orden de captura a ladrón de asadero que quedó libre por mal procedimiento

Un juez expidió una orden de captura contra el ladrón de asaderos que había sido captura en flagrancia, cuando un policía se enfrentó a tiros contra el malhechor y logró reducirlo, pero que había quedado en libertad luego de que un juez asegurara que su detención había sido ilegal y que la Fiscalía no presentara las pruebas a tiempo.



Tras lo ocurrido, el policía que se enfrentó al bandido, se sintió frustrado al ver que él arriesgó su vida por la comunidad y su acto fue en vano, pues el ladrón que intentó asesinarlo volvía a las calles sin ningún castigo.



El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, habló con el policía y su compañero sobre lo que sucedió ese 2 de noviembre, cuando evitaron el robo de un asadero en la localidad de Engativá.

“La central nos dice que hay cuatro sujetos, entre ellos una femenina, que está portando un tipo de pistola… Le digo “quieto, al suelo, levante los brazos” uno de los muchachos si se agacha, pero el otro sacó la pistola y me apuntó a la cabeza”, contó el uniformado.



Tras el tiroteo, el oficial persiguió al ladrón hasta que logró reducirlo, lo presentó ante la Fiscalía con las pruebas que se requieren para poder encerrarlo; sin embargo, el ente acusador no presentó las pruebas a tiempo ante el juez, quien consideró que la captura había sido ilegal, y el delincuente quedó en libertad.



El hecho generó mucha indignación en la comunidad, que no podía creer que pese a todo el esfuerzo de la policía por cumplir con su deber de atrapar a los ladrones, estos queden en libertad por trámites judiciales.



El policía le dijo al secretario Gómez que ha capturado a muchos delincuentes, pero que la mayoría están libres: “No tengo la cuenta de cuántos he capturado este año, yo tengo una carpeta donde guardo eso y la mayoría de nombres que están allí, están libres”.



La Fiscalía escuchó a los patrulleros y ordenó a los ladrones comparecer nuevamente. Entre los bandidos había un menor de edad, quien aceptó cargos y tiene medida de aseguramiento preventivo, mientras que su cómplice fue imputado por hurto agravado y calificado; sin embargo, le dieron casa por cárcel.