Conductor del SITP le dio un puñetazo a un pasajero por un reclamo

En redes sociales se viralizó el video de un conductor del SITP, quien estaba desatado de la furia, dándole puños y patadas a un pasajero, quien solo opta por protegerse; acto seguido, el chofer lo agarra a patadas y a insultos.



Aunque las imágenes no muestran lo que provocó la agresión, los testigos de lo ocurrido, quienes publicaron el video de la agresión en redes sociales, aseguraron que todo comenzó cuando el agredido le pidió respeto al chofer, pues estaba insultando a una mujer por subirse con su hija menos de edad pagando un solo pasaje.

Al parecer, al conductor no le gustó lo hecho por la señora y comenzó a exigirle que pagara los dos pasajes, ella se rehusó y el hombre comenzó a insultarla; incluso, detuvo el bus frente a unos policías para hacer que la señora pagara el pasaje.



Según el relato, la mujer pagó el otro pasaje para ponerle fin a la discusión, pero este chofer continuó con los insultos, por lo que el joven agredido le pide más respeto con los usuarios y el conductor le respondió: “que, pues me va a pegar”.



Acto seguido, comenzó la agresión que se ve en el video. “Realizó esta denuncia pública ya que no debería haber personas laborando en este tipo de servicios públicos si no saben manejar el servicio al cliente y adicional a eso tienen 0 empatía respondiendo a cualquier percance con humillaciones e insultos”, escribió la usuaria que publicó el video.