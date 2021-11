Motociclista murió luego de que un vehículo tratara de evitar un hueco en Bogotá

Un lamentable caso ocurrió en Bogotá, en el sector de Colina Campestre, cuando un motociclista fue arrollado tras caer al piso luego de que un vehículo tratara de evitar un hueco.

Así lo denunció Tatiana Moreno, familiar del hombre que iba en su moto: “Estamos pidiendo justicia por la muerte de mi hermano, perdió la vida sobre la calle 138 con carrera 72. Observamos en un video que el vehículo venía a alta velocidad”.

“En ese momento, el conductor frena el vehículo de una manera muy brusca y hace la maniobra hacia la izquierda, cerrando el carril por donde viene mi hermano. Después, pasa una camioneta y lo arrolla”.

Agrega Moreno que, minutos después, “llegaron las ambulancias y es llevado a la clínica La Colina, donde está vivo por tres horas. La Clínica no hizo lo necesario para salvar la vida de mi hermano, él estaba bien, alcancé a hablar con él y no recordaba nada”.

Por último, la hermana de la víctima relata que algunas pertenencias de su hermano fueron hurtadas.

“Mi hermano me pregunta por mi mamá, por la moto y me dice que no encuentra su celular, que alcanzó a dar el mío y en los videos se ve que una mujer en una moto lo recoge y se lo lleva”, cuenta.