No para la inseguridad: Mujer fue asesinada a tiros en la calle 80 en Bogotá

En horas de la tarde de este viernes, en los alrededores del centro comercial Titán Plaza, en la Avenida calle 80 con Avenida Boyacá, se registraron varios disparos, luego de que, según las autoridades, una mujer fuera atacada a tiros por parte de un hombre.

Según el Coronel César Salgar, Comandante operativo de la Policía en Bogotá, “una mujer es abordada por un sujeto el cual le propina varios disparos, de inmediato es trasladada al hospital de Engativá, en donde lamentablemente por la gravedad de las heridas pierde su vida. El sujeto que comete este hecho huye del sector y ya estamos adelantando labores para dar con la identificación del hombre.”

Además agregó que aún no se tiene clara la identificación de la mujer asesinada. “Los médicos cuando revisan el cuerpo encuentran una certificación de pérdida de documentos en donde hay un nombre y número de cédula, pero investigando no coincide con la victima, aproximadamente tenía unos 34 años de edad.”

No obstante, añadió que se tiene información que indicaría que el caso tendría que ver con un ‘posible ajuste de cuentas’. “Se tiene la información del arma de fuego pero no el calibre, el sujeto huye y lo estaban esperando en una motocicleta, estamos revisando cámaras de todo el comercio, lo que hemos podido evidenciar es que no se le hurta nada y no se le llevan nada.”