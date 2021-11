Le pusieron una palma a un hueco en Bogotá para evitar accidentes

Tras conocerse en las últimas horas, un lamentable caso en donde un motociclista murió arrollado luego de que un vehículo tratara de evitar un hueco, vecinos de la localidad de Usaquén denuncian que este tipo de casos podrían ocurrir también en su localidad.



En la carrera Séptima con calle 120 un enorme hueco atemoriza a conductores que transitan el sentido norte - sur. “Es increíble lo que está pasando, existe un hueco, un cráter que afecta la movilidad de vehículos y motos, además de biciusuarios, un hueco que tiene un metro de profundidad por un metro de largo”, dijo Gerardo Sarmiento, uno de los líderes de la localidad.



Además, señalan los vecinos que este tipo de huecos se pueden ver en otras zonas u vías principales del norte de la ciudad. “Le sembramos una palma para que fuera visible y no se presentaran más accidentes, esto se presenta en la novena, en la avenida 19, en la calle 147 y calle 163, también en la autopista norte y calle 156, se han vuelto trampas mortales para los usuarios.”



Uno de los conductores agregó: “La verdad si uno viene de noche y no ve ese hueco se va por ahí, es un peligro, no entiendo porque tiene que ocurrir los casos para que la Alcaldía haga algo, las vías siguen vueltas nada y nadie hace nada.”



En las últimas horas, lamentable caso ocurrió en Bogotá, en el sector de Colina Campestre, cuando un motociclista fue arrollado tras caer al piso luego de que un vehículo tratara de evitar un hueco.

Le puede interesar:

Así lo denunció Tatiana Moreno, familiar del hombre que iba en su moto. “Estamos pidiendo justicia por la muerte de mi hermano, perdió la vida sobre la calle 138 con carrera 72, a causa de un observamos en un video que el vehículo venía a alta velocidad.”



“En ese momento el conductor frena el vehículo de una manera muy brusca y hace la maniobra hacia la izquierda, cerrando el carril por donde viene mi hermano, en ese momento pasa una camioneta y lo arrolla.”



Además agrega Tatiana que minutos después “llegaron las ambulancias y es llevado a la clínica La Colina en donde está vivo por tres horas. La Clínica no hizo lo necesario para salvar la vida de mi hermano, él estaba bien, alcance a hablar con él y no recordaba nada.”