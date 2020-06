Antes de septiembre no hay condiciones para reactivar el aeropuerto: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió nuevamente a la posibilidad de reactivar la actividad en el aeropuerto El Dorado. Esto, luego de que el presidente Iván Duque manifestara que a partir de julio se iniciarían las pruebas piloto para habilitar gradualmente los vuelos nacionales.

La mandataria reiteró que no es posible que antes de septiembre pueda darse esta apertura, si se tiene en cuenta que el pico de contagio del virus puede llegar a comienzos de julio.

"El Gobierno Nacional dijo que iba a reactivar el aeropuerto a partir de septiembre, esa a mí me parece una fecha prudente, antes de septiembre en lo que dependa de la Alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto, no las hay y ese es el entendido que tenemos con el gobierno", dijo.

“Junio y julio son los meses más difíciles, vamos rumbo al pico de la pandemia, el momento en el que tenemos el mayor número de personas contagiadas”, agregó.

¿Así mismo, la alcaldesa anunció que el próximo lunes se darán a conocer nuevas medidas en Bogotá, para evitar la propagación del COVID-19.