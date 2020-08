Con tutelas restaurantes exigen reapertura con servicio a la mesa

El sector Gastronómico no está de acuerdo con el plan piloto de reapertura de restaurantes 'Bogotá a Cielo Abierto' anunciado por la alcaldía. Desde el sector consideran que este piloto es discriminatorio con aquellos establecimientos que no tienen las condiciones de espacio público requeridas, por lo que la oportunidad de reapertura para los restaurantes que existen en la ciudad es muy reducida.

Así lo manifestó Henrique Gómez, presidente de Acodrés, quien señala que "'Bogotá a cielo abierto' es una propuesta de urbanismo tactico" pero resuelve la grave crisis en la que se encuentran los restaurantes de la ciudad.

"No damos mas, no podemos seguir cerrados, el próximo 31 de agosto se nos acaban dos alivios que nos dio el Gobierno. Viene otra ola de quiebras y no tenemos alternativa distinta a volver a abrir", dijo.

Por esta razón, Acodrés acudirá a alternativas legales para exigir la garantía del derecho al trabajo de las miles de familias que dependen de la operación de los restaurantes.

"No podemos dejar que nos arruinen, 240 mil empleos directos en Bogotá, 40 mil establecimientos de los cuales 18 mil ya cerraron", dijo Gómez.

El gremio señala que se adelantará una tutelatón para que el Distrito atienda la emergencia por la que atraviesa el sector.

"El Distrito no nos quiere escuchar, le hemos insistido desde junio cómo debe ser una reapertura de restaurantes, podemos empezar plazoletas de centros comerciales que son espacio amplio, restaurantes campestres, cafeterías y heladeras con espacios abiertos, la resolución de la alcaldesa es no dejarnos abrir, dice que la única solución es la calle", agraga el presidente de Acodrés.

El representante del gremio señala que a diferencia de Bogotá, en Cali se abrieron restaurantes con servicio a la mesa y el espacio público se utilizó comenzando el aforo que se perdió en el establecimiento y en Barranquilla está semana se abrirán 30 restaurantes bajo esa misma dinámica.

El piloto 'Bogotá a cielo abierto' se pondrá en marcha la primera semana de septiembre. Según anuncios de la alcaldesa Claudia López, para llevarlo a Cabo se cerrarán y peatonalizarán 100 calles de la ciudad, con lo que se busca que todo el servicio se traslade a la calle.