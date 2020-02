Concejal del Partido Verde reconoce que alcaldesa de Bogotá incumplió promesa de campaña

Para el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, incumplió con una promesa de campaña debido a que en debates televisivos anunció que el primer año iba a congelar el impuesto predial y la semana pasada anunció, como si fuera mérito propio, una serie de medidas que ya habían sido acordadas entre el concejo y la administración anterior.

"Para encubrir lo que a mi juicio es un incumplimiento grave de una promesa de campaña, salió con bombos y platillos anunciando una serie de medidas con respecto al predial (...) cuando eran mandatos que tenía que cumplir por cuenta de un acuerdo que sacamos adelante junto al Alcalde Enrique Peñalosa."

Según explicó Forero, entre las medidas que anunció la Alcaldesa se encuentran que no le va a subir el impuesto predial a la mitad de los bogotanos más allá de la inflación y que a la otra mitad de los predios residenciales le va a aumentar solo la inflación más 5 puntos porcentuales y a los no residenciales, 8 puntos porcentuales más IPC. De igual forma dijo que para los predios de los estratos 1, 2 y 3, que habían sido objeto de alguna intervención, el incremento de un año a otro no será superior al 25%.

También aseguró en La W que lo anterior fue un logro de los concejales del periodo pasado junto al Alcalde Enrique Peñalosa a través del acuerdo 756 de 2019 que le daba vida en Bogotá a la ley 1925 de 2019 del Centro Democrático y no de ella como lo quiso hacer ver.

Martín Rivera, del Partido Verde, coincidió en que desafortunadamente, en campaña, la alcaldesa manifestó una cosa y ahora se está rectificando al llevar a cabo un proyecto que fue iniciativa de la administración anterior y que está poniendo en marcha para el beneficio de la ciudad.

"Sería un error decir que cumplió con esa promesa de campaña. A veces en campaña se cae en ese afán de salir con ideas muy difíciles de cumplir. Acá lo más importante es reconocer el alcance que se tiene una vez siendo alcaldesa y la importancia de poner en marcha un acuerdo de la ciudad y que en 2021 si pueda cumplir con esa promesa".

Lea en La W: