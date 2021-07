Debate: ¿Salvar o no a Transmilenio que tendría financiación hasta agosto?

La Alcaldía pide aprobar rescate social que incluye 1,1 billones de pesos para Transmilenio que se quedará sin recursos en agosto afectado por la pandemia y el vandalismo, que se suma a un déficit heredado, mientras la oposición pide no disfrazar el rescate social con la crisis del sistema, insiste en menos pánico y más cuentas claras.

La concejal Susana Muhamad manifestó en Sigue La W que “el chantaje de que si no aprobamos 1,1 billones de pesos se para el transporte en la ciudad, eso es mentira. Transmilenio tiene 800.000 millones de pesos en un rubro que se llama obra para infraestructura del sistema”.

Señaló que “me parece que es una trampa que nos metió la alcaldesa y no debemos caer en ese chantaje. Primero hay que analizar la responsabilidad de esta administración, Claudia se está lavando las manos”.

También enfatizó que “´por qué en la emergencia mundial no negociaron clausulas de emergencia. Aquí a todo el mundo le toco hacer ajustes, a la gente le tocó bajarse el salario y empresas quebraron. Por qué la rentabilidad del transporte de empresas privadas, la tenemos que pagar los bogotanos”.

Por su parte, el concejal Julián Espinosa dijo que “parte de la reactivación económica es que es importante que las personas se puedan transportar. Si no hay transporte público no hay reactivación y claramente hay un problema para financiar este sistema”.

"Esta plata que se está solicitando es para garantizar el transporte público para lo que queda del año. No tenemos una ciudad descentralizada, aquí los sectores en donde la gente trabaja son en Chapinero, Centro y en algunos lugares del norte”, indicó.

Expresó que “ahora estamos enfrentados a una situación por COVID-19 que no ha permitido la reactivación, entonces necesitamos garantizar que la gente se pueda transportar. Estoy de acuerdo con que el Transmilenio no es el mejor sistema, pero mientras tenemos otro transporte, no podemos desmontar de un día para a otro a Transmilenio y olvidar que esto existió”.