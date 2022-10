EE.UU., España y México, países clave en inversión extranjera en Bogotá durante 2018

Empresas de Estados Unidos, España y México fueron las que más invirtieron en Bogotá durante 2018, año en el que Invest in Bogota apoyó la llegada de 43 proyectos nuevos y de expansión que superaron los 258 millones de dólares, informaron fuentes del sector.



El director de Invest in Bogota, agencia que promociona la inversión extranjera en la ciudad, Juan Gabriel Pérez, detalló a través de un comunicado que los proyectos generaron cerca de 5.000 empleos directos.



"El tipo de compañías que estamos atrayendo generan empleos de calidad, mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos y generan una transmisión de conocimiento que termina beneficiando a los sectores económicos de los que hacen parte estas firmas", aseguró Pérez.



Entre las compañías destacadas se encuentra la estadounidense Hubspot, que trabaja en el área de marketing digital e instaló su sede de operaciones regional en Bogotá.



De igual forma, Medtronic, la segunda compañía de dispositivos médicos más grande del mundo, llegó a la capital colombiana para operar con su Centro de Global de Servicios Compartidos.



Además, a mediados del año pasado el gigante en comercio electrónico y servicios de computación en la nube Amazon abrió en la ciudad su centro regional de servicio al cliente.



Por España, se resalta la llegada de la empresa Fandroid Entertainment, de propiedad de Mediapro, que en 2018 presentó la Liga de Videojuegos Profesional en el país.



Todas estas compañías se instalaron con la ayuda de Invest in Bogota, que como parte de su estrategia realizó "14 campañas de promoción sectorial" en diez mercados de América y Europa.



Asimismo, realizaron seis campañas en China y los países de la Alianza del Pacífico, bloque integrado por Perú, Chile y México, además de Colombia.



El país que mayor inversión hizo en Bogotá fue Estados Unidos con el 18 % de los proyectos, seguido de España (12 %), México (9 %) y Francia (7 %).



A estos países su sumaron Argentina, Brasil, Chile, Reino Unido, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur y Japón, agregó la información.



Por sectores, el tecnológico y de tercerización de servicios (BPO) fue el que mayor inversión recibió con el 23 %, seguido por el de ciencias de la vida (20 %), infraestructura (16 %), industrias creativas (16 %) y manufacturas y alimentos procesados (11,5 %).



Invest in Bogota ha apoyado la llegada de 336 proyectos de inversión entre 2007 y 2018 que han sumado más de 2.300 millones de dólares y han generado más de 35.000 empleos.