El fútbol todavía no empieza en Bogotá: IDRD La directora de la entidad aseguró que no ha recibido solicitud formal de la Dimayor para el uso de El Campín y que las condiciones epidemiológicas no lo permiten.

La directora del IDRD, Blanca Durán, anunció que por ahora no será posible el regreso del fútbol profesional colombiano a Bogotá. Foto: Getty Images / DAVID MORENO