La beca que no giraron, el drama educativo por el que desapareció Jean Michael

Luego de que se hiciera viral la foto del joven de 25 años, Jean Michael Tafur, a quien sus familiares estaban buscando por medio de redes sociales porque desapareció en la ciudad de Bogotá, su padre, Jhon Tafur confirmó en La W que el joven estudiante de la universidad Jorge Tadeo Lozano ya apareció.

Sobre lo sucedido, Tafur explicó que: “Recibimos una llamada cerca del medio día para avisarnos que está bien, se encuentra con una persona que lo está ayudando, está un poco lejos, pero estamos viendo cómo podemos hacer que vuelva pronto”.

Además contó el por qué se presentó esta situación: “Tuvimos un problema personal, él tuvo que enfrentar una serie de dificultades de orden académico, es un muchacho muy pilo, él tiene una beca de mejores bachilleres y quedó encerrado en un sistema burocrático muy complejo. Con esta beca tuvo muchos inconvenientes, pero hemos recibido todo el apoyo”.

Por otro lado, el padre del joven expresó que Jean Michael no pudo renovar su beca por un error de la Secretaría de Educación: “Lo que se presentó fue un error en la base de datos del Icetex, entonces no se giró el dinero porque la Secretaría también se equivocó. Nosotros mandamos un derecho de petición, pero aún no tenemos respuesta. Los profesores lo dejan entrar a clase, pero no registran las notas, así que él siente que su esfuerzo no ha valido la pena y que perdió el semestre”.

Para finalizar, Tafur mandó un mensaje a las entidades para que apoyen a los estudiantes e hizo una crítica a los créditos educativos que presta el Icetex.