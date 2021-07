La Primera Línea no se va a reunir con Claudia López: defensor de DD.HH.

Sergio Robayo, profesor y asesor de Derechos Humanos a jóvenes de la primera línea, afirmó en Sigue La W que “los jóvenes de primera línea no se van a reunir” con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “porque rechazan el hostigamiento por parte de la fuerza pública, los asesinatos y los heridos, sobre todo con lesiones oculares. Rechazan que la señora alcaldesa y Luis Ernesto Gómez los instrumentalice”.

Robayo acusó a López de ser “(Álvaro) Uribe disfrazada. Ya solicitó asistencia de helicópteros en Bogotá. A 10 jóvenes de la primera línea han sufrido lesiones oculares y dos han tenido que salir del país, el próximo seré yo porque he sentido un atentado a mi vida”.

Además, el asesor de Derechos Humanos explicó que “esta mañana fuimos víctima de un hostigamiento por parte de la Policía, por lo que no pude asistir a la reunión. En el aeropuerto violaron todos mis derechos, me robaron el celular y me rompieron el otro. Evitaron que abordara el vuelo. Rechazamos el talante de López de decir que va a dialogar con los jóvenes, pero da la orden de no dejar viajar y dejarnos sin empleo”.

Por último, indicó que dicha reunión “estaba citada para las 12 del mediodía en Bogotá. La primera línea son un movimiento orgánico parecido al 1M en España, a los jóvenes de la constituyente en Chile. Hablo por los que conozco y he asesorado”.